2020-06-26T14:33:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Половина россиян не хочет делать прививку от коронавируса

О своём намерении вакцинироваться заявили 44% участников опроса ФОМ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Каждый второй житель России не хочет делать прививку от COVID-19Каждый второй житель России не хочет делать прививку от COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Около 50% опрошенных россиян заявили, что не станут делать прививку от коронавируса, сообщается в результатах исследования фонда "Общественное мнение".

Утвердительно на вопрос о желании вакцинироваться от COVID-19 ответили 44% респондентов, а 6% затруднились ответить, сообщает Российская газета.

Наибольшая доля противников вакцинации пришлась на респондентов в возрасте от 31 до 45 лет - их 64%, в возрасте 18-35 лет их 51%.

Участники опроса ответили, что у них вызывает недоверие настолько быстро разработанная вакцина, а также, что они уверены в своём иммунитете. Порядка половины опрошенных при этом считают, что российская вакцина будет хорошего качества.С

Сайт KP.ru ранее публиковал интервью с начальником института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 18 июня учёные провели вакцинацию первой группы добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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