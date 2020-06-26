2020-06-26T15:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: Эпидемия в России отступает

Президент заявил об этом на встрече с волонтёрами
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин: Эпидемия в России отступаетПутин: Эпидемия в России отступаетФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил на встрече с волонтёрами 26 июня, что эпидемия коронавируса в России отступает.

Президент также отметил, что волонтёры за время пандемии оказали помощь более чем 3 миллионам россиян.Для нуждающихся, по его словам, удалось собрать 1,8 миллиарда рублей.

- В настоящее время эпидемия в нашем государстве, слава Богу, отступает и объем задач для волонтеров постепенно снижается. Во время пандемии волонтеры на совесть сделали свою работу, - подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Кстати, накануне глава государства подписал закон о вручении наград за волонтерство. Отличившихся волонтеров, которые внесли значительный вклад в развитие добровольческой деятельности в стране, реализовали социально значимые проекта и оказывали безвозмездную помощь людям, могут наградить знаком отличия «За благодеяние».

Как ранее писал сайт kp.ru, примерно половина опрошенных жителей России не хотят делать прививку от коронавирусной инфекции. Граждане заявили, что не доверяют эффективности и безопасности вакцины, которую создают в такие короткие сроки. Другие отметили, что уверены в своем иммунитете и не боятся заразиться инфекцией.

Путин: эпидемия в России отступает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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