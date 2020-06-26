ЦИК сообщил о хакерской атаке на свой сайт с территории США, Великобритании и Украины

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:52:00+03:00

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил об атаке на сайт комиссии с территории иностранных государств Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сайт российской Центральной избирательной комиссии в день голосования 26 июня подвергся мощной хакерской DDoS-атаке. По словам заместителям председателя ЦИК Николая Булаева атака была произведена с территории Соединенных Штатов, королевства Великобритании и Украины, а также некоторых других стран.

- С полудня сайт Центральной избирательной комиссии подвергся мощной атаке со стороны хакеров. В пятницу днем она достигла 240 тысяч запросов в секунду. Предварительное исследование показало, что атака была совершена с территории Штатов, Великобритании, Украины, ряда стран, а также с территории государств Европы, - рассказал Николай Булаев в интервью ТАСС.

В настоящее время специалисты смогли устранить последствия атаки, сайт работает в штатное режиме.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент страны Владимир Путин заявил, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимными. Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать «накрутки» явки и сбоев при учёте поданных голосов, чтобы никто не мог поставить под сомнение позицию, которую выскажут граждане России.

ИСТОЧНИК KP.RU