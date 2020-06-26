"Я не соблюдал никакой самоизоляции": писатель Захар Прилепин рассказал, чем занимался на карантине
Известный писатель Захар Прилепин рассказал, чем занимался на самоизоляции. Несмотря на карантин, дома он фактически не сидел.
- Я не изолировался. Я не соблюдал никакой самоизоляции. Мы всё это время работали, открыли 60 центров волонтерских по всей стране. Я разъезжал по всей стране, имея для этого все законные основания, всё оформив – пропуска и все остальное, - рассказал Прилепин в интервью kp.ru.
Он также добавил, что сейчас фактически не занимается музыкой. По словам Прилепина, в статусе политика ему не очень хочется выходить на сцену и петь. Но не исключено, что через пару лет одно другому мешать уже не будет.
-У меня есть такой друг, его зовут Эмир Кустурица. Для Сербии он не просто великий режиссер. И это не мешает ему быть одним из основных персонажей (а может быть, главным персонажем) сербского народа, в каком-то смысле политиком, идеологом и петь и плясать, - добавил Прилепин.
Напомним, Захар Прилепин является известным российским писателем и публицистом. Помимо этого он знаменит своей общественно-политической деятельностью. Прилепин является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта, а также председателем партии «За правду».
Захар Прилепин: недра народу никто не вернет.Известный писатель и политик Захар Прилепин на горячей линии по поправкам в КонституциюВладимир ВЕЛЕНГУРИН
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Захар Прилепин: Лимонов перед смертью хотел встретиться с Путиным
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»