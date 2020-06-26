В центре Глазго ранены несколько человек
Несколько человек получили ранения в результате инцидента в центре Глазго, крупнейшем городе Шотландии, который произошел в пятницу, 26 июня. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Центр города сейчас оцеплен, однако что конкретно случилось пока что не сообщается. Очевидцы заявили, что в центре города у отеля Park Inn, в котором в том числе размещались мигранты, находятся люди с ножевыми ранениями, вооружённые полицейские с собаками и медики.
Источники издания Telegraph в правоохранительных органах Глазко сообщили, что три человека стали жертвами атаки с ножом. Предположительно, ранен один полицейский. Шотландская полиция сообщает, что подозреваемый в совершении данного нападения мужчина был застрелен.
Пока что официальной информации о происшествии не поступало. По сообщениям, на месте происшествия находится около 20 полицейских автомобилей с вооруженными офицерами и парамедиками.
В центре Глазго ранены несколько человек.
ИСТОЧНИК KP.RU