26 Июнь 2020 2020-06-26T17:01:49+03:00

В центре Глазго ранены несколько человек. Фото: кадр из видео очевидцев

Изменить размер текста: A A

Несколько человек получили ранения в результате инцидента в центре Глазго, крупнейшем городе Шотландии, который произошел в пятницу, 26 июня. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Центр города сейчас оцеплен, однако что конкретно случилось пока что не сообщается. Очевидцы заявили, что в центре города у отеля Park Inn, в котором в том числе размещались мигранты, находятся люди с ножевыми ранениями, вооружённые полицейские с собаками и медики.

Источники издания Telegraph в правоохранительных органах Глазко сообщили, что три человека стали жертвами атаки с ножом. Предположительно, ранен один полицейский. Шотландская полиция сообщает, что подозреваемый в совершении данного нападения мужчина был застрелен, он действовал в одиночку.

Пока что официальной информации о происшествии не поступало. По сообщениям, на месте инцидента находится около 20 полицейских автомобилей с вооруженными офицерами и парамедиками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787292" frameborder="0"></iframe> В центре Глазго ранены несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU