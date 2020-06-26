Суд взыскал 129 миллионов рублей с фигурантов дела "Седьмой студии"

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:00:09+03:00

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Мещанский суд Москвы в пятницу, 26 июня, взыскал 129 миллионов рублей по иску Минкульта с фигурантов дела "Седьмой студии".

Арестованное у фигурантов дела "Седьмой студии" имущество обращено в доход государства.

Режиссер Кирилл Серебренников по приговору суда получил три года условного срока и дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры. Продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин также получили условные сроки. Бывшей сотрудницы Министерства культуры назначили только штраф, но от штрафа она освобождается в связи с истечение срока давности.

Напомним, что обвинение просило куда более сурового наказания для фигурантов дела: Серебренникова предлагали посадить на шесть лет со штрафом в 800 тысяч рублей, Малобродскому дать пять лет колонии, а для остальных фигурантов дела – четыре. Столько жесткое возможное наказание вызвало непонимание со стороны театрального сообщества и самих подсудимых: актера и режиссеры Москвы собрались перед зданием суда, чтобы поддержать обвиняемых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787300" frameborder="0"></iframe> Реакция собравшихся на приговор Серебренникова у здания суда.

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