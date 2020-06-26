2020-06-26T16:54:27+03:00
Политика

Захар Прилепин рассказал, кто в России больше всего интересуется политикой

По словам писателя, подавляющее большинство населения аполитично
Кира ПОРУБОВААнастасия ЗЫРЯНОВА
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Писатель Захар Прилепин рассказал, кто в России больше всего интересуется политикойПисатель Захар Прилепин рассказал, кто в России больше всего интересуется политикойФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Писатель Захар Прилепин рассказал, кто больше всего интересуется политикой в России. По его словам, это люди старше 40 лет.

- Потому что у этих людей есть дети. И они хотят получить ответы на какие-то вопросы, которые, как они понимают, теперь касаются их напрямую. А их касается и Украина, и Донбасс, и русский язык, и неотчуждаемость территорий, и социальная защита, - объяснил Прилепин в интервью kp.ru.

Он также добавил, что в целом политикой интересуется только 3 процента населения. Но в этом нет ничего плохого. Политическая жизнь страны всегда интересовала сравнительно небольшое число граждан, все остальные были к ней индифферентны.

- Во все времена, и в девятом веке, и в пятнадцатом, и в восемнадцатом, большая часть населения всегда индифферентна. Это совершенно нормально. , - добавил Прилепин.

По его словам, всегда небольшое число - 7,10 процентов активных граждан являются инициаторами всех основных процессов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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