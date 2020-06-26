Приговор Кириллу Серебренникову обжалует защита

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:25:51+03:00

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Приговор Кириллу Серебренникову по делу «Седьмой студии» собирается обжаловать защита. Об этом сообщил адвокат режиссера, отметив, что будет добиваться оправдания обвиняемого.

Сам Серебренников, после выхода из зала суда, заявил журналистам, что его правозащитник недоволен решением судьи.

- Спасибо за поддержку всех вас, спасибо за то, что верите в нашу невиновность, - добавил он.

Напомним, что сегодня московский суд огласил приговор всем фигурантам дела "Седьмой студии", которые, по данным гособвинения, украли из бюджета 129 миллионов рублей. Кирилл Серебренников по приговору суда получил три года условного срока, остальные фигуранты дела также получили условные сроки. Софье Апфельбаум назначили только штраф, но выплачивать его она не обязана из-за истечения срока давности.

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Журналист Катерина Гордеева: Дело на Серебренникова завели за то, что он расплачивался за реквизит на рынке или со специалистами наличкой. Дело на секундочку было в 2011-2013 годах 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU