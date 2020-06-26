2020-06-26T17:25:51+03:00
Общество

Приговор Кириллу Серебренникову обжалует защита

Режиссера приговорили к условному сроку
Ксения АНУФРИЕВА
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Приговор Кириллу Серебренникову обжалует защита. Фото: Сергей Бобылев/ТАССПриговор Кириллу Серебренникову обжалует защита. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Приговор Кириллу Серебренникову по делу «Седьмой студии» собирается обжаловать защита. Об этом сообщил адвокат режиссера, отметив, что будет добиваться оправдания обвиняемого.

Сам Серебренников, после выхода из зала суда, заявил журналистам, что его правозащитник недоволен решением судьи.

- Спасибо за поддержку всех вас, спасибо за то, что верите в нашу невиновность, - добавил он.

Напомним, что сегодня московский суд огласил приговор всем фигурантам дела "Седьмой студии", которые, по данным гособвинения, украли из бюджета 129 миллионов рублей. Кирилл Серебренников по приговору суда получил три года условного срока, остальные фигуранты дела также получили условные сроки. Софье Апфельбаум назначили только штраф, но выплачивать его она не обязана из-за истечения срока давности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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