2020-06-26T17:34:27+03:00
Общество

Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Лимонова

Эдуард Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет
Кира ПОРУБОВААнастасия ЗЫРЯНОВА
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Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Эдуарда ЛимоноваЗахар Прилепин рассказал о последних днях жизни Эдуарда ЛимоноваФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Писатель Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Эдаурда Лимонова, который скончался 17 марта. По словам Прилепина, они были в ссоре.

- Он очень рассердился на меня за создание движения и партии «За правду!». Потому что я двадцать лет был в партии «Другая Россия», а до - в НБП лимоновской (запрещена в РФ). И, конечно же, он воспринял это как демарш, - рассказал Прилепин в интервью Kp.ru.

Он добавил, что в последнее время Лимонов был в плохих отношениях со всем своим окружением.

Касательно политических взглядов, в последние годы Лимонов становился все более консервативным и не таким радикальным.

- Он потеплел к Владимиру Владимировичу. Я думаю, что Лимонов внутренне относился с пониманием ко всему этому. Хотя внешне мог там какое-то выражать недовольство, - добавил Прилепин.

Напомним, Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет. Причиной смерти писателя стала остановка сердца.

Захар Прилепин: Лимонов перед смертью хотел встретиться с Путиным

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ИСТОЧНИК KP.RU

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