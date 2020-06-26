Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Лимонова
Писатель Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Эдаурда Лимонова, который скончался 17 марта. По словам Прилепина, они были в ссоре.
- Он очень рассердился на меня за создание движения и партии «За правду!». Потому что я двадцать лет был в партии «Другая Россия», а до - в НБП лимоновской (запрещена в РФ). И, конечно же, он воспринял это как демарш, - рассказал Прилепин в интервью Kp.ru.
Он добавил, что в последнее время Лимонов был в плохих отношениях со всем своим окружением.
Касательно политических взглядов, в последние годы Лимонов становился все более консервативным и не таким радикальным.
- Он потеплел к Владимиру Владимировичу. Я думаю, что Лимонов внутренне относился с пониманием ко всему этому. Хотя внешне мог там какое-то выражать недовольство, - добавил Прилепин.
Напомним, Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет. Причиной смерти писателя стала остановка сердца.
Захар Прилепин: Лимонов перед смертью хотел встретиться с Путиным
ИСТОЧНИК KP.RU