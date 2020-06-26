На Кубани создали новую географическую зону для производства вина

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:40:49+03:00

Еще три появились здесь в начале июня

Изменить размер текста: A A

К трем географическим зонам «Сикора» и «Семгорье» и «Виноградники Гай-Кодзора", утвержденным в начале июня, сегодня добавилась еще и территория «Бюрнье-Сенехта». Инициатива его создания принадлежит СРО Ассоциация виноделов «Честно».

Приказ об образовании в регионе «Бюрнье-Сенехта» для производства вина с ЗНМП утвержден министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

Всего в крае утверждены 8 географических объектов с ЗГУ и 10 географических объектов с ЗНМП.

- Действующие лицензии на производство винодельческой продукции с ЗГУ и ЗНМП имеют 33 предприятия, – отметили в Минсельхозе региона.

Отметим, что наличие таких статусов упрощает требования к технологическому оборудованию, снижает стоимость лицензии на производство вин с ЗГУ (ЗНМП), акциз на все вина, произведенные из российского винограда.

К слову, с 84 тыс. в 2015 году до 357 тыс. в 2019 году увеличились объемы экспорта кубанского вина. С прошлого года вино и шампанское поставляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Продукция пользуется популярностью в 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. К 2024 году краю предстоит увеличить поставки до 445 тыс. дал на общую сумму в 7,4 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU