Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:39:54+03:00

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Представители палаты Конгресса Соединенных Штатов предположили для рассмотрения новый законопроект, который смягчает санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает на официальном портале одного из американских законодателей Адама Кинцингера.

Отмечается, новые проект закона об ограничениях будут рассматривать параллельно с предыдущим, который подготовили представители Сената, верхней палаты американского парламента. Он не будет заменять его, только уточнять: закон скорректирует некоторые излишне жесткие санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода. Таким образом, итоговый закон о дополнительных санкциях, вероятно, будет мягче, чем его первая версия.

В частности, конгрессмены предложили отменить санкции против организацией, которые занимаются инспекцией, проводят тесты и сертифицируют «Северный поток-2». Также предложили отменить планируемое вступление санкций в силу задним числом. По планам Сената, по принятии ограничения должны начать действовать с зимы прошлого года.

Напомним, что недавно эксперты высказали мнение о том, что газопровод уже почти достроен, и у Штатов нет шансов повлиять на ситуацию, даже используя санкционную политику.

ИСТОЧНИК KP.RU