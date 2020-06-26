2020-06-26T19:22:27+03:00
Политика

Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции

Главной темой для обсуждения стала Ливия
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференцииПутин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 26 июня, российский лидер Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с президентов Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой онлайн-переговоров стала Ливия.

Российский глава подчеркнул, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами всегда актуально, а РФ и Франция должны работать сообща.

- Именно сегодня, в этот день ровно 75 лет назад был подписан устав ООН. Это должно напоминать, что объединение усилий в борьбе с общими проблемами, с общими угрозами всегда актуально. Если мы хотим работать эффективно и добиться позитивных результатов, то мы должны объединить усилия, - сказал Владимир Путин.

Он также указал, что понимает настрой Макрона на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим направлениям, и собирается всячески поддерживать предложения иностранного коллеги.

- Уверен, что и сегодня мы поработаем с пользой, - добавил российский лидер.

После этого Владимир Путин предложил своему французскому коллеге обсудить наиболее насущные проблемы: терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирусную инфекцию, разрушающиеся стратегии безопасности, а также сложные ситуации на Украине, в Сирии и Ливии.

Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты
Путин: Россия никогда не забудет сражавшихся с нацистами французов
Еще 222 организации вошли в список системообразующих предприятий
Путин - Макрону: «Дорогой Эммануэль, хочу подтвердить приглашение тебе посетить Россию»
Слушания по делу MH17 перенесли на 3 июля
Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции
"Кровь настоящая, суд тоже": Сергей Шнуров высказался о современном шоу-бизнесе
ВОЗ оценила затраты на борьбу с коронавирусом в 31 миллиард долларов
Вирусолог спрогнозировал вторую вспышку коронавируса в России через две недели
В Калужской области создадут инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий»
Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»
На Кубани создали новую географическую зону для производства вина
Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Лимонова