26 Июнь 2020 2020-06-26T19:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 26 июня, российский лидер Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с президентов Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой онлайн-переговоров стала Ливия.

Российский глава подчеркнул, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами всегда актуально, а РФ и Франция должны работать сообща.

- Именно сегодня, в этот день ровно 75 лет назад был подписан устав ООН. Это должно напоминать, что объединение усилий в борьбе с общими проблемами, с общими угрозами всегда актуально. Если мы хотим работать эффективно и добиться позитивных результатов, то мы должны объединить усилия, - сказал Владимир Путин.

Он также указал, что понимает настрой Макрона на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим направлениям, и собирается всячески поддерживать предложения иностранного коллеги.

- Уверен, что и сегодня мы поработаем с пользой, - добавил российский лидер.

После этого Владимир Путин предложил своему французскому коллеге обсудить наиболее насущные проблемы: терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирусную инфекцию, разрушающиеся стратегии безопасности, а также сложные ситуации на Украине, в Сирии и Ливии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787327" frameborder="0"></iframe> Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU