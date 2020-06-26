Слушания по делу MH17 перенесли на 3 июля

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:05:12+03:00

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Слушания по делу о крушении самолета Boeing на территории Украины были отложены до 3 июля. Об этом в пятницу сообщил в ходе слушаний судья Хендрик Стейнхейс.

- Слушания перенесены на 3 июля. Мы собираемся объявить о наших решениях по поводу требований, предложений и запросов, которые сделанных в ходе рассмотрения дела MH17. Надеюсь, что нам удастся принять все решения. Если суд пойдем, что не сможет до конца подготовиться к 3 июля, тогда по делу гражданина России Олега Пулатова проведут отдельные слушания. Мы проинформируем, если в этом будет необходимость, - рассказал судья.

Ранее сайт kp.ru писал, что нидерландская прокураторы предложила перенести рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing на Украине на февраль или март следующего года. Изначально рассмотрением дела планировали заняться осенью текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU