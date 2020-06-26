Путин - Макрону: «Дорогой Эммануэль, хочу подтвердить приглашение тебе посетить Россию»

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:57:07+03:00

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В ходе видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский глава Владимир Путин пригласил иностранного коллегу посетить страну с полноформатным визитом.

- Хочу еще раз подтвердить свое приглашение тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом, - сказал президент России.

Французский лидер в ответ сообщил, хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

- Я счастлив, что мы нашли время для этого разговора, несмотря на то, что мы общаемся через камеру. Это позволяет нам выиграть на транспорте, но, конечно, это не так приятно, как личная встреча. Хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит ситуация с коронавирусом, - заявил Макрон.

Владимир Путин ответил, что будет рад его видеть. "Добро пожаловать", - отметил президент Российской Федерации.

Макрон также заявил, что хотел приехать на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но эпидемиологическая ситуация не позволила этого сделать. Политик подчеркнул, что его страна в любом случае отдает дань памяти вкладу России в победу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787327" frameborder="0"></iframe> Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU