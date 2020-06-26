Путин: Россия никогда не забудет сражавшихся с нацистами французов

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:07:15+03:00

Глава государства отметил, что речь идет об авиаполке "Нормандия-Неман" и других подразделениях Франции

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Россия всегда будет помнить о гражданах Франции, которые сражались вместе с советскими солдатами против нацистов на Восточном фронте. Об этом в ходе видеоконференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном в пятницу, 26 июня, заявил президент России Владимир Путин.

- В России никогда не забудут о французах, которые вместе с нашими советскими солдатами самоотверженно сражались на восточном фронте. Речь идет как о французском авиационном полке "Нормандия-Неман", так и о других военных подразделениях государства, - отметил Владимир Путин, подчеркнул, что и в рядах французского Сопротивления воевали тысячи советских граждан.

Победу над нацизмом во время Второй мировой президент России назвал «общим достоянием» стран.

Ранее Макрон сообщил, что хотел побывать на параде Победы, которые состоялся на Красной площади в Москве 24 июня, однако эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса не позволила президенту покинуть свою страну. Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция в любом случае отдает дань памяти вкладу России в победу над нацизмом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787327" frameborder="0"></iframe> Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU