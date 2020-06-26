Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:23:04+03:00

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Российская Федерация по основным параметрам достигла цели ООН по ликвидации крайне нищеты. В представленном в альянс добровольном национальном обзоре России говорится, что страна за последние году показала позитивные результаты по каждой из заявленных целей. Исследование подготовили Аналитический центр при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, министерства иностранных дел и Росстата.

Среди наиболее успешных достигнутых целей в докладе указали ликвидацию нищеты, повышение качества образования и экономический рост и достойной работой.

- По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. Политика страны в области борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году уровня бедности в России минимум вдвое, - уточняют автору обзора.

Отмечаются также успехи РФ в реализации Цели устойчивого развития по ликвидации голова. Еще два года назад уровень распространенности данного негативного явления был достаточно низким, на уровне 1,6 процента. Острое отсутствие продовольственной безопасности в России в 2018 году ощущали только 0,3 процента местного населения, а умеренно или остро – 6,2 процента.

- По-прежнему сохранились задачи, решение которых требует активизации совместных усилий государства, бизнеса и граждан, - указали авторы анализа.

Как писал сайт kp.ru, для поддержки граждан сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми младше 16 лет. Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU