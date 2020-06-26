2020-06-26T20:46:41+03:00
Наука

Единственная женщина-космонавт в отряде России полетит в космос в 2022 году

Анна Кикина сможет отправиться на орбиту через два года
Ксения АНУФРИЕВА
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Единственная женщина-космонавт в отряде России полетит в космос в 2022 годуЕдинственная женщина-космонавт в отряде России полетит в космос в 2022 годуФото: EAST NEWS
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Единственная женщина-космонавт в отряде космонавтов госкорпорации Роскосмос Анна Кикина сможет отправиться на орбиту осень 2022 года. Об этом сообщил российский космонавт Олег Кононенко, командир отряда.

- Если ничего не изменится, если все будет хорошо, ведь у нас всегда много «если», то Анна Кикина, вероятнее всего, полетит осенью через два года вместе со мной. А космонавт Николай Чуб отправится на орбиту раньше – весной 2022 года, - рассказал Олег Кононенко в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале в пятницу, 26 июня.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 июня был подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году. Соответствующий договор подписали российская организация «Энергия» и компания США «Space Adventures Inc.». Согласно контракту на корабле «Союз» два участника экспедиции отправятся на борт Международной космической станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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