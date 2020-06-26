2020-06-26T21:05:25+03:00
Здоровье

Американка перестала мыться из-за редчайшего заболевания

Контакт кожи с водой причиняет девушке жуткую боль
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Американка перестала мыться из-за редчайшего заболевания. Фото: страница Рейчел Феттер в FacebookАмериканка перестала мыться из-за редчайшего заболевания. Фото: страница Рейчел Феттер в Facebook
Изменить размер текста:

Жительнице американского города Ратдрам в штат Айдахо Рейчел Феттер пришлось полностью отказаться от принятия душа из-за редчайшего заболевания - аквагенной крапивницы, которым страдают всего лишь 50 человек во всем мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Кожа 23-летней американки начинается покрываться волдырями и сильно болеть от любого контакта с водой. Впервые реакция на воду появилась у Рейчел в 18 лет.

- Помню, я приняла душ, а когда начала сохнуть, заметила сильную сыпь на коже. Сначала списала ее на аллергию на мыло или гель для душа, потом попробовала другие марки косметических средств. Но каждый раз после душа у меня снова начиналась крапивница. Со временем вода стала вызывать еще и жгучую боль, которая не проходила несколько дней, - рассказала Рейчел Феттер, отметив, что после этого обратилась к врачам, которые и поставили ей редкий неприятный диагноз.

Из-за своего заболевания, которая невозможно вылечить, девушка перестала принимать душ каждый день. Водные процедуры он проводит не более двух раз в неделю и перед этим заранее принимает обезболивающие препараты. Еще хуже то, что негативную реакцию при этой болезни вызывает не только вода, но и собственный пот.

- Когда долго гуляю с собакой, на руках, ногах и ладонях появляются волдыри. Надеюсь, когда-нибудь эту болезнь научатся лечить. А до тех пор мне остается пить лекарства и стараться быть настолько сухой, насколько это возможно, - добавила американка.

Ранее сайт kp.ru писал, что ученые пришли к выводу о том, что людям вредно мыться каждый день. Профессор дерматологии убеждена, что даже при ежедневных занятиях спортом достаточно мыть отдельные части тела, которые загрязнились больше всего. Частое мытье, по мнению иностранных экспертов, приводит к несбалансированному микробиому кожи, делая ее суше и чувствительнее к раздражителям и аллергенам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию
Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
Американка перестала мыться из-за редчайшего заболевания
Единственная женщина-космонавт в отряде России полетит в космос в 2022 году
Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты
Путин: Россия никогда не забудет сражавшихся с нацистами французов
Еще 222 организации вошли в список системообразующих предприятий
Путин - Макрону: «Дорогой Эммануэль, хочу подтвердить приглашение тебе посетить Россию»
Слушания по делу MH17 перенесли на 3 июля
Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции
"Кровь настоящая, суд тоже": Сергей Шнуров высказался о современном шоу-бизнесе
ВОЗ оценила затраты на борьбу с коронавирусом в 31 миллиард долларов
Вирусолог спрогнозировал вторую вспышку коронавируса в России через две недели
В Калужской области создадут инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий»
Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»
На Кубани создали новую географическую зону для производства вина
Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Лимонова