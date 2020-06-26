Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:26:04+03:00

Президент страны выступил с заявлением на встрече с крымско-татарскими активистами

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев «обязательно вернет» себе территорию Крыма и людей. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет издание УНИАН.

Владимир Зеленский выступил с заявлением на встрече с крымско-татарскими активистами во время посещения юга государства.

- Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем, - сказал украинский лидер. Политик не уточнил, каким именно образом его государство собирается вернуться себе полуостров, но добавил, что украинский народ «безумно верит» в такой исход событий.

Глава Украины в числе прочего пообещал, что рано или поздно «поднимет крымско-татарский флаг» на территории полуострова.

Напомним, что Крым стал неотъемлемой частью России шесть лет назад по итогам соответствующего референдума после государственного переворота на Украине. Более 96,7% избирателей высказались за воссоединение полуострова с территорией Российской Федерации.

Накануне украинское министерство иностранных дел выступило с решительным протестов против проведения в Крыму парада Победы без согласования с властями Киева. Представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что полуостров является частью России, и только российские власти вправе решать, какие мероприятия проводить на этой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU