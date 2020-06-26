Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:39:15+03:00

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Самолеты-разведчики Соединённых Штатов изменили свой курс над нейтральными водами Черного моря после того, как российские военные подняли в небо на перехват отечественный истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Министерство обороны страны сообщило, что уже идентифицировало американские самолеты.

- Экипаж истребителя Су-30 подняли в воздух для перехвата американской судов, российские военные приблизились к ним на безопасное расстояние и смогли идентифицировать воздушные объекты как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" Военно-морских сил США, стратегический самолет-разведчик RC-135, а также самолет-заправщик КС-135. Все воздушные объекты американцев изменили свое направление от государственной границы России, - рассказали представители ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков В-52Н, которые кружили над Охотским морем.

Недавно эсминец «Портер» военно-морских сил Соединенных Штатов вошел в Черное море. Силы Южного военного округа тщательно контролировали все действия американского корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU