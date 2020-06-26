2020-06-26T22:11:37+03:00
Политика

Видео сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем опубликовало Минобороны

Американские суда изменили курс после перехвата российским истребителем Су-30 [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем опубликовало Минобороны. Фото: кадр из видео Министерства обороны РФВидео сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем опубликовало Минобороны. Фото: кадр из видео Министерства обороны РФ
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В пятницу, 26 июня, российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота взял на сопровождение самолеты-разведчики США над нейтральными водами Черного моря. Российское министерство обороны опубликовало видео перехвата американских воздушных объектов.

Экипаж Су-30 подняли в воздух вечером в пятницу. Приблизившись к американских самолетам военные идентифицировали в них патрульный самолет "Посейдон", стратегическое судно разведывательного типа RC-135, а также самолет для заправки судов КС-135. Американские самолеты-разведчики сменили свой курс от российской государственной границы сразу после перехвата.

На значительном удалении от российской границы за самолетами военных сил Штатов непрерывно следили радиолокационные средства контроля.

Как писал сайт kp.ru, активность американских военных у границ России в последние дни возросла. На дня истребители РФ осуществили перехват бомбардировщиков Соединенных Штатов В-52Н, которые кружили над Охотским морем.

Сопровождение американского самолёта — разведчика в небе над Чёрным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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