2020-06-26T22:34:06+03:00
Общество

С 1 июля туризм запускается в 67 российских регионах

Туристическая деятельность постепенно восстанавливается после ограничений
Ксения АНУФРИЕВА
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С 1 июля туризм запускается в 67 российских регионахС 1 июля туризм запускается в 67 российских регионахФото: Виталий КАРНАУХ
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С начала июля текущего года в 67 регионах России вновь запускается туристическая деятельноть. Об этом сообщил в пятницу, 26 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

- С середины грядущей недели, с 1 июля этого года, туризм на территории нашей страны запускается в 67 регионах. Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля, - отметила Зарина Догузова в беседе с журналистами.

Глава Ростуризма сообщила, что ведомства работает над запуском доступных туров для путешественников из центральных российских субъектов на Дальний Восток.

Сегодня специалисты Федерального агентства по туризму также опубликовали действующие в настоящее время ограничения на въезд в иностранные государства из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В информации ведомства приводятся данные по 122 государствам мира со статусом ограничений на въезд на их территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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