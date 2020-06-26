С 1 июля туризм запускается в 67 российских регионах

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:34:06+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала июля текущего года в 67 регионах России вновь запускается туристическая деятельноть. Об этом сообщил в пятницу, 26 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

- С середины грядущей недели, с 1 июля этого года, туризм на территории нашей страны запускается в 67 регионах. Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля, - отметила Зарина Догузова в беседе с журналистами.

Глава Ростуризма сообщила, что ведомства работает над запуском доступных туров для путешественников из центральных российских субъектов на Дальний Восток.

Сегодня специалисты Федерального агентства по туризму также опубликовали действующие в настоящее время ограничения на въезд в иностранные государства из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В информации ведомства приводятся данные по 122 государствам мира со статусом ограничений на въезд на их территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU