Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:28:45+03:00

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Ростуризм в пятницу, 26 июня, опубликовал действующие ограничения по въезду в иностранные государства для жителей России из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире. . Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Ограничения распространяются в настоящее время на 122 страны мира. В списке предусмотрены условия на случай прибытия граждан из других стран, а также представлена информация о том, на какой срок действуют для въезда в ту или иную страну, указываются планируемые даты открытия государственных границ. Туристы смогут уточнить, граждане каких государств и на каких условиях могут посетить зарубежное государство, а также получить дополнительную специальную информацию.

Напомним, что недавно страны Евросоюза сформировали список государства, для жителей которых они откроют границы с 1 июля текущего года. Россию в первый перечень стран не включили, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом на территории государства.

ИСТОЧНИК KP.RU