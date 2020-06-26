Гимнастка Маргарита Мамун сфотографировалась в купальнике и вызвала зависть фанатов

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:51:57+03:00

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Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию, на которой попозировала в купальнике на берегу моря. Пользователи сети и фанаты девушки в комментариях оценили прекрасную фигуру спортсменки и даже заявили, что завидуют ее внешнего виду и хорошей форме.

- Я дико завидую этому прессу, у меня такого никогда не было и не будет, как и таких красивых фото в купальнике, - написала одна их фанаток 24-летней гимнастки.

ritamamun Гимнастка Маргарита Мамун сфотографировалась в купальнике

Сама же Мамун под фото в шутку написала: «Разыскивается пресс, двухлетней давности, кто найдёт пишите в директ!».

«А по-моему он идеален…», «Мне бы ваш теперешний пресс», «Всё вернётся, особенно у спортсменов происходит очень быстро, слушай себя, свое тело», «Рита, серьезно? Как же остальным жить? У тебя прекрасная фигура!», - отреагировали на фотографию девушки пользователи Instagram.

Маргарита Мамун – российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, завоевавшая золотую медаль в многоборье на Играх в Рио-де-Жанейро. На счету молодой спортсменки есть еще семь золотых медалей чемпионата мира и четыре победы в европейских первенствах. Осень 2017 года Мамун объявила о завершении своей спортивной карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU