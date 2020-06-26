В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

26 Июнь 2020 2020-06-26T23:04:02+03:00

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Еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в российской столице, общее число умерших достигло 3714. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса 26 июня. Накануне сообщалось о 25 умерших за сутки.

С начала пандемии на территории Российской Федерации от заболевания скончался 8 781 человек, 176 зараженных пациентов умерли от коронавируса за минувшие сутки. Количество зараженных инфекцией россиян сегодня достигло отметки в 620 794, увеличившись на 6 800 человек за один день, количество выздоровевших за весь период - 384 152 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что ускоренная разработка и производство вакцины от коронавирусной инфекции, препаратов для лечения заболевания, а также методы для его диагностики и тестирования в ближайшее время потребуют затрат на сумму более 31 миллиарда американских долларов.

В последние дни на территории европейских государств после снятия части ограничений и открытия некоторых границ началась вторая волна эпидемии коронавируса. Вирусолог предсказал, что в России повторная вспышка заболеваемости вслед за Европой произойдет уже через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU