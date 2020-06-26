«Мы справимся»: Трамп заявил, что до победы над коронавирусом в США осталось «немного поработать»
Президент США Дональд Трамп считает, что его администрации удалось добиться «большого прогресса» в вопросе борьбы с распространением коронавируса COVID-19, до полной победы осталось еще «немного поработать». Об этом он заявил во время выступления на заседании консультативного совета по кадровой политике.
«Нам предстоит немного поработать. Мы справимся», - сказал глава Белого дома.
Трамп также отметил, что его команда успешно восстанавливает пошатнувшуюся из-за пандемии американскую экономику. Этот процесс, по его словам, «завершится очень быстро, и все будет замечательно».
Со своей стороны, вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что в 16 штатах зафиксирован рост числа новых случаев заболевания COVID-19, а в остальных ситуация с коронавирусом стабилизировалась, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ заявили о «новой опасной» фазе пандемии и призвали все страны мира «укреплять базовые меры в области защиты здоровья населения».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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