2020-06-26T23:28:46+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы справимся»: Трамп заявил, что до победы над коронавирусом в США осталось «немного поработать»

Глава Белого дома считает, что его администрации удастся быстро восстановить экономику страны после пандемии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп считает, что его администрации удалось добиться «большого прогресса» в вопросе борьбы с распространением коронавируса COVID-19, до полной победы осталось еще «немного поработать». Об этом он заявил во время выступления на заседании консультативного совета по кадровой политике.

«Нам предстоит немного поработать. Мы справимся», - сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что его команда успешно восстанавливает пошатнувшуюся из-за пандемии американскую экономику. Этот процесс, по его словам, «завершится очень быстро, и все будет замечательно».

Со своей стороны, вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что в 16 штатах зафиксирован рост числа новых случаев заболевания COVID-19, а в остальных ситуация с коронавирусом стабилизировалась, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ заявили о «новой опасной» фазе пандемии и призвали все страны мира «укреплять базовые меры в области защиты здоровья населения».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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