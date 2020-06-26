2020-06-26T23:51:07+03:00
Происшествия

Из-за наводнений в Сербии объявили режим стихийного бедствия

Проливные дожди привели к разливу рек, погибли два человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводненийВ Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводненийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сербии, где из-за непрекращающихся несколько дней проливных дождей реки вышли из берегов и затопили населенные пункты в западных и юго-западных районах страны, объявили режим стихийного бедствия.

Такое решение правительство приняло в пятницу, 26 июня, сообщает сербский кабинет министров. В Сообщении говорится, что обильные осадки и разлив рек «привели к ущербу на частных и общественных жилых объектах и объектах инфраструктуры». В результате пришлось эвакуировать около 300 жителей подтопленных районов, погибли два человека.

Отмечается, что введение режима стихийного бедствия позволит местным властям быстрее начать устранение последствий разгула стихии, а также оказать материальную помощь пострадавшим от наводнения в более короткие сроки. Ранее в 22 районах страны был введен режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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