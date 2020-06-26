В Буэнос-Айресе ужесточили карантин из-за коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T23:57:50+03:00

Жителям аргентинской столицы снова можно будет выходить на улицу только за продуктами и лекарствами

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После некоторых ослаблений ограничений, введенных 20 марта из-за пандемии коронавируса, в Буэнос-Айресе снова ужесточили карантин.

"С 1 июля мы пойдем на более жесткие шаги – мы снова просим всех оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами. Это правило будет действовать на территории всего Буэнос-Айреса и его пригородов до 17 июля", - сказал президент страны Альберто Фернандес.

ИСТОЧНИК KP.RU