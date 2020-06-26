2020-06-26T23:57:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Буэнос-Айресе ужесточили карантин из-за коронавируса

Жителям аргентинской столицы снова можно будет выходить на улицу только за продуктами и лекарствами
Поделиться:
Изменить размер текста:

После некоторых ослаблений ограничений, введенных 20 марта из-за пандемии коронавируса, в Буэнос-Айресе снова ужесточили карантин.

"С 1 июля мы пойдем на более жесткие шаги – мы снова просим всех оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами. Это правило будет действовать на территории всего Буэнос-Айреса и его пригородов до 17 июля", - сказал президент страны Альберто Фернандес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24