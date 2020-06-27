Режиссер Ливнев о деле Серебренникова: «То, что людей не посадили – это приятная история»

27 Июнь 2020 2020-06-27T01:14:29+03:00

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Комментируя вынесенный по делу «Седьмой студии» приговор Кириллу Серебренникову в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 ФМ в Москве), режиссер Эдуард Ливнев признался, что он рад тому, что судьи ограничились условным сроком всем фигурантам.

«Нет, я его (приговор) политическим не считаю, но я рад, что все обернулось так, что все-таки учли многие соображения и все-таки ограничились условным сроком. Я очень в этом смысле приветствую приговор», - сказал кинематограф.

На вопрос, связан ли условный приговор с заслугами Серебренникова, режиссер ответил, что, «видимо, так расценили историю всего этого дела».

«Я не специалист, и не могу оценивать, была кража денег, не было кражи денег. Я не знаю материалов дела. Но то, что людей не посадили, для меня это приятная история», - добавил Эдуард Ливнев.

Его коллега, режиссер Александр Сокуров говорит, что не сомневался в именно таком исходе дела. По его словам, «это лучшее, что могло произойти».

А вот Борис Гребенщиков назвал происходящее «позором и шутовством, подчеркнув, что, по его мнению, «Кирилл ни в чем не виновен».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне московский суд огласил приговор всем фигурантам дела «Седьмой студии», которые, по версии гособвинения, похитили из бюджета 129 миллионов рублей. Кирилл Серебренников получил три года условно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787319" frameborder="0"></iframe> Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU