Режиссер Ливнев о деле Серебренникова: «То, что людей не посадили – это приятная история»

27 Июнь 2020 2020-06-27T00:56:16+03:00

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Комментируя вынесенный по делу «Седьмой студии» приговор Кириллу Серебренникову в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 ФМ в Москве), режиссер Эдуард Ливнев признался, что он рад тому, что судьи ограничились условным сроком всем фигурантам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787319" frameborder="0"></iframe> Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно.

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Несмотря на то, что был признан виновным в деле «Седьмой студии» и получил трехлетний условный срок (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU