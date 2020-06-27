2020-06-27T00:56:16+03:00
Общество

Режиссер Ливнев о деле Серебренникова: «То, что людей не посадили – это приятная история»

Своим мнением о приговоре фигурантам дела «Седьмой студии» режиссер поделился в эфире Радио «КП» [видео]
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Кирилл Серебренников получил три года условноКирилл Серебренников получил три года условноФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Комментируя вынесенный по делу «Седьмой студии» приговор Кириллу Серебренникову в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 ФМ в Москве), режиссер Эдуард Ливнев признался, что он рад тому, что судьи ограничились условным сроком всем фигурантам.

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно.

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Несмотря на то, что был признан виновным в деле «Седьмой студии» и получил трехлетний условный срок (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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