Режиссер Ливнев о деле Серебренникова: «То, что людей не посадили – это приятная история»
Своим мнением о приговоре фигурантам дела «Седьмой студии» режиссер поделился в эфире Радио «КП» [видео]
Кирилл Серебренников получил три года условноФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Комментируя вынесенный по делу «Седьмой студии» приговор Кириллу Серебренникову в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 ФМ в Москве), режиссер Эдуард Ливнев признался, что он рад тому, что судьи ограничились условным сроком всем фигурантам.
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно.
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Несмотря на то, что был признан виновным в деле «Седьмой студии» и получил трехлетний условный срок (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU