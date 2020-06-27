2020-06-27T01:34:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог рассказал о влиянии жары на коронавирус

Специалист объяснил, что солнечные лучи не могут остановить пандемию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Прямые солнечные лучи могут убить коронавирус в среднем за 34 минуты», - с таким заявлением выступили на днях американские ученые«Прямые солнечные лучи могут убить коронавирус в среднем за 34 минуты», - с таким заявлением выступили на днях американские ученыеФото: REUTERS
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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, как жара влияет на коронавирус.

«Солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя COVID-19, но не может остановить пандемию. Убедительнее всего сейчас это показывает Бразилия, которая вышла на второе место в мире по заболеваемости и числу смертей от коронавирусной инфекции», - так он ответил на вопрос «КП», действительно ли солнечные лучи убивают вирус.

Специалист пояснил, что значит «умеренное сдерживающее» действие солнца на коронавирус.

«Солнце быстрее высушивает капли слюны и слизи, в которых сохраняется коронавирус в окружающей среде. Плюс ультрафиолет повреждает оболочку вируса. Но насколько именно может снизиться распространение инфекции и заболеваемость COVID, сказать нельзя. Таких исследований и достоверных данных просто нет. Любые заявления об этом — просто спекуляции», - подчеркнул вирусолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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