Вирусолог рассказал о влиянии жары на коронавирус
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, как жара влияет на коронавирус.
«Солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя COVID-19, но не может остановить пандемию. Убедительнее всего сейчас это показывает Бразилия, которая вышла на второе место в мире по заболеваемости и числу смертей от коронавирусной инфекции», - так он ответил на вопрос «КП», действительно ли солнечные лучи убивают вирус.
Специалист пояснил, что значит «умеренное сдерживающее» действие солнца на коронавирус.
«Солнце быстрее высушивает капли слюны и слизи, в которых сохраняется коронавирус в окружающей среде. Плюс ультрафиолет повреждает оболочку вируса. Но насколько именно может снизиться распространение инфекции и заболеваемость COVID, сказать нельзя. Таких исследований и достоверных данных просто нет. Любые заявления об этом — просто спекуляции», - подчеркнул вирусолог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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