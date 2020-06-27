Илон Маск обозвал владельца Amazon «подражателем»

27 Июнь 2020 2020-06-27T02:33:26+03:00

Так основатель Tesla и SpaceX отреагировал на объявление Безоса

Изменить размер текста: A A

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск обозвал самого богатого человека в мире «подражателем». Так основатель компаний Tesla и SpaceX отреагировал на новость о том, что принадлежащая Бэзосу корпорация Amazon приобрела стартап беспилотных автомобилей Zoox за 1,2 миллиарда долларов.

«Джефф Безос подражатель. Ха-ха», - написал Илон Маск на своей странице в Twitter, проиллюстрировав свое сообщение ссылкой на сообщение издания Financial Times о покупке стартапа Zoox компанией Amazon.

Напомним, как писал сайт kp.ru, компания Tesla начала выпуск беспилотных автомобилей одной из первых в мире. Однако, несмотря на то, что машины оборудованы системой искусственного интеллекта, производитель призывает водителей никогда не выпускать руль из рук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты: Tesla Roadster Илона Маска больше года в космосе не протянет

Ученые прикинули судьбу космического электромобиля Tesla Roadster - Илон Маск отправил его в сторону Марса в ночь на 7 февраля 2018 года на своей новой тяжелой ракете Falcon Heavy. И как выразился, отправил «ради смеха», чтобы не брать на борт скучные объекты - кусок бетона или стальную болванку, обычно имитирующие полезную нагрузку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU