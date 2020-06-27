2020-06-27T03:42:21+03:00
В мире

Иран отправит «черные ящики» сбитого над Тегераном украинского «Боинга» во Францию

Самописцы самолета доставят французским экспертам для расшифровки 20 июля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами авиакатастрофы стали 176 человекЖертвами авиакатастрофы стали 176 человекФото: REUTERS
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Спустя почти полгода авиакатастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» 8 января Иран согласился отправить «черные ящики» сбитого по ошибке пассажирского самолета во Францию для расшифровки. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO) на своей странице в Twitter. Бортовые самописцы доставят французским экспертам 20 июля.

Как писал сайт kp.ru, ранее Тегеран пытался провести расследование своими силами, запрашивал необходимое для расшифровки самописцев оборудование у Соединённых Штатов и Франции.

Напомним, Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера.

На борту находились 176 человек из разных странВеликобритании, Германии, Швеции, Афганистана, но большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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Если бы Тегеран скрыл правду - его бы выставили террористом и агрессором, сказал эксперт kp.ru (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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