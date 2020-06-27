Меркель призвала Европу задуматься о жизни без помощи США
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы задуматься над тем, как они будут жить без помощи США.
«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», - сказала она в интервью европейским журналистам, опубликованном во многих СМИ, в частности, в британской газете The Guardian.
Так Меркель прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о решении вывести часть американских войск из ФРГ, сократив число военнослужащих с 35 до 25 тысяч.
По словам Меркель, американские войска в Германии «помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США», однако она надеется, что сохранится оборонное сотрудничество стран Европы с заокеанским партнером.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что американцам пора заняться решением собственных проблем, и Штаты больше не хотят выполнять роль «мирового жандарма».
ИСТОЧНИК KP.RU