Меркель призвала Европу задуматься о жизни без помощи США

27 Июнь 2020 2020-06-27T04:07:03+03:00

Канцлер Германии напомнила, что Штаты больше не хотят выполнять роль «мирового жандарма»

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы задуматься над тем, как они будут жить без помощи США.

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», - сказала она в интервью европейским журналистам, опубликованном во многих СМИ, в частности, в британской газете The Guardian.

Так Меркель прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о решении вывести часть американских войск из ФРГ, сократив число военнослужащих с 35 до 25 тысяч.

По словам Меркель, американские войска в Германии «помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США», однако она надеется, что сохранится оборонное сотрудничество стран Европы с заокеанским партнером.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что американцам пора заняться решением собственных проблем, и Штаты больше не хотят выполнять роль «мирового жандарма».

ИСТОЧНИК KP.RU