Социологи выяснили, когда и на что россияне берут первый кредит в банке

27 Июнь 2020 2020-06-27T04:57:40+03:00

По данным исследования компании IDF Eurasia, более четверти россиян берут первый кредит в возрасте до 23 лет. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Оказывается, свой первый в жизни кредит в банке более четверти россиян – 26 процентов – берут в возрасте от 18 до 23 лет, причем эти деньги молодые люди, в основном тратят на покупку нового смартфона, планшета или другого электронного устройства.

Такие результаты показал соцопрос, который провела работающая под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman компания IDF Eurasia.

«Чаще всего заемщики из самой молодой категории (18-23 года) пускают кредитные средства на покупку всевозможных гаджетов и девайсов», - говорится в пресс-релизе компании по итогам опроса.

Отмечается, что во-первых, молодежи «это нужно для активных коммуникаций в онлайн-пространстве (соцсети, мессенджеры и пр.)», а во-вторых, современное электронное устройство в молодежной среде выполняет роль «своего рода социального индикатора» – новое поколение обращает особенное внимание на гаджеты. Причем самым большим спросом у этой категории заемщиков пользуются флагманские модели смартфонов топовых производителей (68%). Ноутбуки приобретают 13% тех, кто берет кредит впервые, планшеты – восемь процентов, наушники – только шесть. Пять процентов юных клиентов российских банков покупают на кредитные деньги такие технические устройства, как квадрокоптеры, гироскутеры и электросамокаты.

Заемщики постарше – от 23 до 42 лет, – взявшие кредит впервые, тратят средства на ремонт (46%), покупку машины (20%), мелкую бытовую технику (15%), а также на свадьбу, юбилей или отпуск (19%).

В опросе приняли участие более 5000 жителей разных городов России в возрасте от 18 до 65 лет, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU