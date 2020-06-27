Из соцсетей на месяц исчезнет реклама Coca-Cola

27 Июнь 2020 2020-06-27T05:24:21+03:00

Такое решение в компании приняли в знак протеста против расизма в социальных сетях

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Корпорация Coca-Cola в знак поддержки движения против расизма, которое обрело особую популярность в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, объявила, что 30 дней не будет размещать рекламу своей продукции в социальных сетях.

Такое решение было принято на фоне критики Facebook, Twitter и других соцсетей: их руководства обвиняют в том, что оно якобы не принимает достаточных мер, чтобы блокировать сообщения расистского характера.

«Расизму нет места в мире и нет места в социальных сетях. Компания Coca-Cola приостановит размещение платной рекламы во всех социальных сетях по всему миру не менее чем на 30 дней», - заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.

Он добавил, что за этот месяц сотрудники Coca-Cola проведут оценку своей рекламной политики, если надо, изменят ее, а от соцсетей в компании ожидают «большей подотчетности и прозрачности», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом при задержании белый полицейский, в Штатах начались массовые протесты и беспорядки. В частности, протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.

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ИСТОЧНИК KP.RU