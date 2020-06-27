Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского

27 Июнь 2020 2020-06-27T05:53:33+03:00

Виноделы считают, что в этом году отрасль ждет беспрецедентный кризис

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Французские виноделы ожидают, что в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 значительно уменьшится спрос на шампанское и, соответственно, продажи этого напитка по сравнению с прошлым годом упадут 30 – 35%. Об этом заявили в комитете вин Шампани (Comite Champagne), уточнив, что невостребованными потребителем могут оказаться около 100 миллионов бутылок шампанского прекрасного качества.

По словам директора по коммуникациям комитета вин Шампани Тибо Ле Маю, «экономическая ситуация очень сложная, беспрецедентная».

«Мы предполагаем, что это будет самый большой кризис для отрасли», - подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Тибо Ле Маю добавил, что половина объема шампанского продается с сентября по декабрь, поэтому все ожидания виноделов Франции «направлены на санитарную ситуацию, которая будет в мире в конце лета», именно этот период станет для отрасли ключевым.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что французским пивоварам из-за пандемии и связанных с ней ограничений пришлось вылить более десяти миллионов литров просроченного пива.

ИСТОЧНИК KP.RU