Посольство России в США сообщило об угрозах дипломатам из-за лживых публикаций в СМИ

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:16:00+03:00

В частности, речь идет о статье в газете The New York Times

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Лживые публикации американской прессы привели к угрозам в адрес российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Лондоне, об этом говорится в заявлении посольства России в США.

В частности, речь идет о статье в газете The New York Times, автор которой со ссылкой на неназванных представителей американской разведки утверждал, что российские спецслужбы якобы предлагали боевикам движения «Талибан»* вознаграждение за атаки на военнослужащих возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в Афганистане.

«Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», - отмечается в заявлении российского посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Дипломаты призвали американскую прессу прекратить создавать «фейковые» новости, которые могут спровоцировать угрозу жизни, а от властей США потребовали «принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 июня в афганской провинции Дайкунди боевики захватили в заложники 53 человека, в том числе несколько женщин и детей. После переговоров с участием местных старейшин террористы отпустили часть своих пленников.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU