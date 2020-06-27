Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:47:46+03:00

Легкой реакцией организма на прививку может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, уточнил специалист

Изменить размер текста: A A

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал, какие симптомы должны тревожить добровольцев, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев. Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

Новость дополняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на год

Начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал в интервью «Комсомольской правде» о ее испытаниях (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU