Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал, какие симптомы должны тревожить добровольцев, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев. Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.
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ИСТОЧНИК KP.RU