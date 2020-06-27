Последние новости на утро 27 июня 2020: Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:58:35+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 27 июня 2020 года

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Министерство труда не поддержало идею включить в список семей, имеющих право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, семьи с подростками в возрасте 16 и 17 лет. Об этом сообщила автор инициативы увеличить возрастной диапазон получателей такой помощи, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Посольство России в США сообщило, что лживые публикации американской прессы привели к угрозам в адрес российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Лондоне.

«Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», - отмечается в заявлении российского посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы задуматься над тем, как они будут жить без помощи США.

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», - сказала она в интервью европейским журналистам, опубликованном во многих СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU