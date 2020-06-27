2020-06-27T07:46:03+03:00
В мире

В Раде рассказали о тайном меморандуме с МВФ, требующем сокращения населения

Депутат требует уволить его коллегу, призывавшую стерилизовать безработных
Ася КУЗНЕЦОВА
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Депутат рады рассказал о тайных договоренностях Киева с МВФДепутат рады рассказал о тайных договоренностях Киева с МВФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина заключила тайный меморандум с Международным валютным фондом. В нём содержится условие о необходимости сократить население до 10 миллионов человек, сообщил депутат рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Недавнее заявление главы комитета рады по соцполитике Галины Третьяковой о том, что безработные украинцы рожают "детей низкого качества" и о том, что их надо стерилизовать, подтверждает слова Рабиновича, считает сам депутат.

- То, что заявила эта женщина о том, что надо стерилизовать тех, кто бедные, дети у них не такие, она впервые озвучила для нас две важных вещи. Первая - это то, как думают "слуги", только боятся сказать… И более страшное... Это касается секретного меморандума с МВФ, - заявил Рабинович.

Также в эфире депутат сказал, что если в течение двух недель Галину Третьякову не лишат депутатского мандата, то Рабинович расценит это как сигнал о принятии партией "Слуга народа" тайного соглашения с МВФ.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Еврокомиссия одобрила кредит для Украины на 500 миллионов евро при выполнении 12 условий.

Новые условия МВФ назвали неприемлемыми для украинского общества и украинского парламента, в партии "Слуга народа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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