Кардиолог рассказал, какие растительные добавки помогут перенести жару
Врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета, академик РАН Юрий Беленков, рассказал, что "погодная пила" может стать причиной плохого самочувствия из-за быстрой смены влажности, давления, магнитной активности и температуры.
Он также рассказал, что при таких погодных условиях тем, кто принимает лекарства, необходимо строго соблюдать рекомендации врача по их приёму. Также Беленков сообщил в интервью радио Sputnik, что метеозависимым людям помогут препараты-адаптогены.
- Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин - гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены, - уточнил кардиолог.
ИСТОЧНИК KP.RU