2020-06-27T09:08:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Учёный сообщил, сколько доз вакцин потребуется для коллективного иммунитета к коронавирусу

Глава центра "Вектор" рассказал, сколько человек как минимум должны быть вакцинированы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса необходимо ввести населению России, чтобы сформировать в стране коллективный иммунитет к COVID-19, сообщил генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

- Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины, - рассказал вирусолог в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сайт KP.ru публиковал интервью с начальником 48-го ЦНИИ Минобороны, который в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создаёт одну из российских вакцин от коронавируса. Её клинические исследования на людях начались 18 июня.

Сайт KP.ru также сообщал, как чувствуют себя добровольцы из обеих групп, участвующих к испытаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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