Учёный сообщил, сколько доз вакцин потребуется для коллективного иммунитета к коронавирусу

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:13:37+03:00

Глава центра "Вектор" рассказал, сколько человек как минимум должны быть вакцинированы

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Порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса необходимо ввести населению России, чтобы сформировать в стране коллективный иммунитет к COVID-19, сообщил генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

- Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины, - рассказал вирусолог в эфире телеканала "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU